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За полмесяца туристы оформили в Узбекистане более 2 тыс. электронных виз

Экономика

По состоянию на 1 августа было выдано 2297 виз

Ташкент, 3 августа 2018, 13:54 — REGNUM  В Узбекистане за полмесяца поступило 2784 заявки из 41 страны для оформления электронных въездных виз, сообщает 3 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Азиза Абдухакимова.

По его словам, из Китая поступило 553 заявки, из США — 361, Великобритании — 335, Индии — 264, Франции — 184, Германии — 138, Австралии — 129, Польши — 116. По состоянию на 1 августа было выдано 2297 виз.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Узбекистане была запущена электронная система въездных виз для туристов. Обязательное обращение иностранных граждан в дипломатические представительства были отменены.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан вводит электронную систему оформления въездных виз

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Туризм
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