ЕБРР профинансирует крупного торгового поставщика на Украине

Киев, , 13:41 — REGNUM Украинская компания «Модерн-Экспо» получит от Европейского банка реконструкции и развития «ЕБРР» $15 млн на семь лет, сообщает 3 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, фирма занимается производством и продажей торгового оборудования. Кредит ЕБРР пойдет на расширение торговой деятельности «Модерно-Экспо» в Белоруссии и Украине.

Компания является экспортером продукции в крупные торговые сети, такие как «Ашан», «Нестле» и другие.

Отмечается, что ЕБРР с 1993 года выдал кредиты на Украине около 400 проектам на общую сумму 12,1 млрд евро.

Напомним, ранее ЕБРР решил выделить «Нафтогазу Украины» очередной кредит на сумму до $100 млн. Деньги пойдут на закупку газа.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нафтогаз» ожидает получения $100 млн от ЕБРР