Узбекистан планирует почти в три раза увеличить количество автомобилей

Ташкент, , 13:39 — REGNUM К 2025 году Узбекистан планирует почти в три раза увеличить удельное количество автомобилей, сообщает 3 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на председателя правления «Узавтосаноат» Умиджана Салимова.

По итогам 2017 года на 1 тыс. жителей Узбекистана приходилось 83 автомобиля, а к 2025 году этот показатель планируется увеличить до 237. В России на 1 тыс. жителей приходилось 334 автомобиля, в Казахстане — 250, Украине — 204.

Для достижения поставленных показателей автомобильная промышленность Узбекистана планирует нарастить выпуск автомобилей до 390 тыс. В 2017 году в Узбекистане было выпущено 140,2 тыс. автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2021 года «Узавтосаноат» планирует реализовать десять инвестиционных проектов стоимостью $290,9 млн. Средства будут направлены на освоение новых моделей автомобилей и локализацию производства запасных частей.

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