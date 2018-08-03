Миллион – на приёмы: аппарат кабинета министров Татарии объявил тендер

Казань, , 13:27 — REGNUM Из бюджета Татарии на оплату контракта аппарата кабинета министров потратят 1,05 млн рублей. Аукцион по выбору исполнителя на организацию и обслуживание приёмов и иных мероприятий проведут 23 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Контракт будет заключён на оставшиеся четыре месяца 2018 года. В техническом задании уточняется, что услуги должны оказываться по заявкам заказчика как в здании аппарата на площади Свободы, 1 в Казани, так и в помещении исполнителя, находящегося в черте Казани. Количество обслуживаемых участников составит 1500 человек.

У исполнителя должны быть помещения для организации питания — банкетный зал на не менее 150 посадочных мест, VIP-зал. Мебель должна быть повышенной комфортности, в зале — металлическая и фарфоровая посуда, элементы цветочных композиций для оформления столов.

«Требования к оформлению меню и прейскурантов исполнителя: наличие меню и прейскуранта с эмблемой (фирменным знаком) предприятия на татарском и русском языках и не менее чем на одном иностранном языке, наличие печатной рекламы (пригласительных карточек, буклетов и др.)», «Наличие обслуживающих официантов — не менее двух человек на десять персон, барменов — не менее одного человека на 50 персон, метрдотелей — не менее одного человека на 50 персон, в том числе владеющих не менее чем одним иностранным языком», — отмечается в техзадании.

Напомним, власти Татарии и муниципалитеты республики часто попадают в информационную повестку региона со своими масштабными тратами на различные празднества и проходящие в рамках них банкеты. Например, из бюджета Казани на празднование Сабантуя планировали потратить 40 млн рублей. При этом в эту стоимость входило и вип-питание — лосось собственного посола с каперсом и муссом из икры, террин из мяса утки с соусом из дикой брусники и лесными ягодами и камамбер с клубникой.

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