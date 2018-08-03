Чита, , 13:14 — REGNUM Повышение пенсионного возраста в России — вынужденная необходимость. Эту проблему решать нужно, есть потребность, это ситуация, из которой надо выходить. Тому много причин — и экономические факторы, и демографические, много всего., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов, профессор, доктор политических наук, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ФГБОУВО «Тихоокеанский государственный университет» Илдус Ярулин.

По его мнению, вопрос о повышении пенсионного возраста всё равно придется решать хочется этого или нет, а вот, как его решать, здесь уже много нюансов, которые тоже предстоит рассмотреть. То, что сейчас власти одномоментно пытаются решить этот вопрос, сразу вызывает ряд вопросов — в частности, почему так сразу и с таким большим периодом. Понятно нужны деньги и деньги серьезные, чтобы наполнить бюджет, но возникает вопрос — а куда пойдут эти деньги, кого надо поддержать. Людей волнует все эти момента, а ответов на эти важные вопросы пока нет.

«Пока нет ясности, пока нет чётких правил игры, которые понятны всем, эта неопределенность будет вызывать очень серьезную озабоченность населения вплоть до протестов и этим пользуются, как и левая оппозиция, так и несистемные оппозиции, потому что все параметры этой пенсионной реформы до конца не обозначены. Всё свелось к одному — к увеличению возраста выхода на пенсию, а нужно решать проблему более глобально, например, рассмотреть вопрос о наследовании пенсий», — предложил эксперт.

Ведь человек в течение жизни делает отчисления, а куда деваются эти деньги. В законодательстве некоторых стран этот момент прописан — пенсионный начисления передаются по наследству и никуда не уходят. Может и в России надо создать пенсионный банк с гарантиями. Пенсионные отчисления будут поступать туда, и никто их не сможет взять, кроем работника. Пусть он будет называться президентский банк, но чтобы были гарантии, что никуда эти деньги не будут вкладываться или будут вкладываться в долгосрочные депозиты, гарантирующие отчисление процентов пенсионеру.

«Ранее принятые модели пенсионной системы показали свою неэффективность (например, бальная система), поэтому люди предполагают, что новая реформа может не сработать. Программу пенсионной реформы нужно проговорить по деталям, по периодам, чтобы каждый человек знал, что будет и как будет приниматься. Все тонкие моменты и нюансы следует обсуждать подробно, потому что незнание порождает сомнение», — высказал свое мнение Ярулин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»