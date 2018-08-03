Индонезия использует торговую войну США-Китай для увеличения экспорта

Джакарта, , 13:15 — REGNUM Правительство Индонезии совместно с министерством торговли будет пытаться использовать возможности торговой войны между Соединенными Штатами (США) и Китаем, для увеличения экспорта и укрепления валютных резервов страны, сообщает Antaranews.

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что в условиях торговой войны между США и Китаем Индонезия могла бы обернуть это в свою пользу, заполнив пробелы продуктами, которые импортируют обе страны.

Индонезия заинтересована в расширении экспорта в целях укрепления валютных резервов.

Индонезия продолжает стремиться к открытию нетрадиционных рынков экспортных поставок. В число нетрадиционных экспортных рынков входят страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Евразии и Южной Азии.

Одна из возможностей увеличения экспорта на нетрадиционных для Индонезии рынках — это увеличение экспорта воздушных судов. Одной из нетрадиционных стран-экспортеров, заинтересованных в покупке самолетов из Индонезии, является Нигерия.