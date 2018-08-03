Стандарт «цифрового минимума»: бабушки, гаджеты и слепые вожди

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Ольга Корнева, , 14:52 — REGNUM

Первого августа в Калининградской области прошло первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ. Заседание прошло на площадке «Технополиса GS».

Не договорились о терминологии

Еще накануне заседания между устроителями мероприятия и журналистами завязалась острая дискуссия о том, что же следует считать «цифровой экономикой». По мнению одного из устроителей мероприятия, цифровая экономика делится на две части.

Первая — облегчение ведения бизнеса в России путем избавления его от бумажного документооборота. Правда, этим давно, последовательно и успешно занимаются все деловые сообщества России, Агентство стратегических инициатив, Клуб лидеров и даже деловая платформа партии «Единая Россия».

Второй частью цифровой экономики, по мнению собеседника ИА REGNUM, является некое «weal» — благо для населения. В качестве примера была приведена потенциальная возможность «предотвращать эпидемии» путем постоянного мониторинга здоровья населения.

«Представьте бабушку в деревне, которая носит на руке браслет, который отображает уровень сахара у нее в крови или частоту пульса», — гордо и многозначительно заявил представитель организаторов мероприятия. Но много ли в российских деревнях бабушек с гаджетами, собеседник уточнить затруднился.

Но образ продвинутой бабушки как символа тотальной цифровизации в сознании некоторых участников беседы невольно приобрел монументальность главной фигуры картины Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах».

«Технополис» на грядках

Частный инновационный «Технополис GS» находится приблизительно в 120 километрах от Калининграда, неподалеку от города Гусев, среди обширных кукурузных и капустных полей. На территории «Технополиса» расположены производственная и жилая зоны, научно-исследовательский центр и бизнес-инкубатор. Основное направление деятельности «Технополиса» — производство высокотехнологичного радиоэлектронного оборудования.

Выбор площадки в своем вступительном слове объяснил председатель Совета по развитию цифровой экономики, заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, определив частный инновационный кластер как ответственную компанию, которая создает платформу для обучения студентов в области IT и электроники, тем самым реализуя масштабную инновационную программу по развитию высшего технологического образования в России.

Говоря о работе Совета по развитию цифровой экономики, Андрей Турчак подчеркнул, что совет «не должен и не будет бюрократическим органом» и станет развивать свою работу по четырем основным направлениям: обеспечение системности и сбалансированности развития цифровой экономики в субъектах РФ, повышение конкурентоспособности российских технологий и обеспечение цифрового суверенитета, развитие человеческого капитала цифровой экономики и цифровизация госуправления.

Широта заявленных горизонтов несколько озадачила участников заседания, однако министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков в своем выступлении подчеркнул, что «цифровая экономика — это такая штука, которую еще никто не строил и не построил».

«Поэтому нет шаблонов, учебников, понятных моделей, как это все должно функционировать», — подчеркнул министр, чем и дал старт дискуссии о сути цифровой экономики.

Каждый о своем

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем выступлении отметил, что «наши законодатели должны перейти от буквы закона к цифре закона», и особо подчеркнул важность регулирования в сфере цифровизации.

«От регулирования будет зависеть скорость распространения цифровизации», — подчеркнул руководитель Счетной палаты, призвав не допустить «зарегулирования этого процесса, как нам иногда этого хочется, когда мы живем своими старыми стандартами».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал тему регулирования в сфере цифровизации. По его словам, в регионе созданы хорошие условия для ведения бизнеса в сфере IT, в частности, до одного миллиона рублей снижен порог инвестиций, и предложены серьезные преференции в части налогообложения и выплаты страховых взносов, которые снижены в четыре раза.

«За 6 месяцев 2017 года у нас появилось 46 резидентов, и 12 из них — в области IT… Но в чём проблема у тех же IT-шников? Кто-нибудь знает, какие проблемы есть, допустим, у ребят, которые занимаются блокчейном?» — отметил губернатор Калининградской области.

«Если что-то не урегулировано, так не надо просить регулирования! Сегодня же было сказано: технологические гиганты российского рынка возникли во многом благодаря отсутствию регулирования или процессам дерегулирования. Так зачем в новых сферах просить об этом регулировании?! Сегодня тоже было об этом сказано, что законотворчество не всегда полезно», — подчеркнул Антон Алиханов.

Успехами в сфере развития цифровых технологий в своем регионе поделился губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Не имея на своей территории собственных технопарков и IT-кластеров, власти Новгородской области предложили специалистам максимально комфортный режим для внедрения цифровых решений, придуманных в других регионах. Таким образом, Новгородская область стала пилотным регионом для проектов цифровой экономики. Только за 2017 год в области реализовано 12 проектов в области цифровой экономики, среди которых учет и диспетчеризация энергоресурсов, распределение лекарств в Новгородской областной больнице через достоверный реестр по технологии «блокчейн», общественный wi-fi на территории Новгородского кремля, позволяющий вести точную статистику посещаемости исторического памятника.

Участники заседания также обсудили возможности цифровизации в сфере образования, судебной системе и правоохранительной деятельности, в организации работы городского транспорта и ведении лесного хозяйства.

По всему выходило, что цифровизация нужна повсюду и вчера, и совершенно непонятно, с чего начинать. Не говоря уже о том, что скорость внедрения цифровых технологий в различных министерствах и ведомствах отличается в разы, и синхронизировать процессы будет крайне сложно.

Итого

Общее впечатление от мероприятия осталось крайне неоднозначным хотя бы потому, что остались неразъясненными приоритеты и последовательность работы.

Резолюция заседания предполагает набор масштабных действий весьма общего характера. Например, Совет по развитию цифровой экономики выработает предложения по ускорению цифровизации России, а именно «в течение двух недель доработает резолюцию с учетом прозвучавших на заседании предложений и представит правительству РФ рекомендации по выработке предложений по ускорению развития цифровой экономики в России и по формированию стратегий и дорожных карт регионов в сфере развития цифровизации их экономик и достижения ключевых социально-экономических показателей».

Также «лучшие практики в области цифровизации будут обобщены и распространены в регионах, а на их основе появится рейтинг уровня развития цифровой экономики регионов».

Но надо отдать должное — Совет по развитию цифровой экономики намерен обратиться к правительству РФ с предложением разработать стандарт «цифрового минимума» по обучению населения цифровым технологиям, необходимым для дистанционного получения государственных услуг.

Ну, что же, хоть какая-то конкретика.

Слепцы, числом их было пять, В Бомбей явились изучать Индийского слона. Исследовав слоновий бок, Один сказал, что слон высок И прочен, как стена.

Другой по хоботу слона Провел рукой своей И заявил, что слон — одна Из безопасных змей.

Ощупал третий два клыка, И утверждает он: — На два отточенных штыка Похож индийский слон!

Слепец четвертый, почесав Колено у слона, Установил, что слон шершав, Как старая сосна.

А пятый, подойдя к слону Со стороны хвоста, Определил, что слон в длину Не больше, чем глиста.

Возникли распри у слепцов И длились целый год. Потом слепцы в конце концов Пустили руки в ход.

А так как пятый был силен — Он всем зажал уста. И состоит отныне слон Из одного хвоста!

Джон Сакс

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