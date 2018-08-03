«Россия» под «откос»: дело о нижегородском здании-памятнике пересмотрят

Нижний Новгород, , 13:00 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области по новой пересмотрит спор ООО «Сервис-отель» и управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области о реконструкции и приспособлении под современное использование объекта культурного наследия — гостиницы «Россия». Компания планировала приспособить здание на Верхне-Волжской набережной, 2а в Нижнем Новгороде под многофункциональный комплекс «Волжский откос», но ведомство, ознакомившись с проектом, заявило, что «отсутствуют основания полагать, что реализация данного проекта обеспечивает физическую сохранность данного объекта». В итоге компании отказали в согласовании. В суде первой инстанции решение было вынесено в пользу ООО, но вторая инстанция его отменила и вернула на новое рассмотрение. Судебные слушания назначены на 20 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, здание гостиницы «Россия» признано объектом культурного наследия областного значения в августе 1993 года, а в 2006 году оно было выкуплено у областных властей и принадлежит ООО «Сервис-Отель», которое в 2007 году оформило право собственности на участок. Работа гостиницы была приостановлена 1 января 2008 года «в связи с невозможностью приведения здания в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями», а здание было законсервировано.

По данным ЕГРЮЛ, ООО имеет уставный капитал 71 428 571,43 рубля. Его основной вид деятельности — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Гендиректор — Вера Терещенкова, владельцы — московские ООО «Элит-Дизайн» и ООО ТД «Евроторг» (единственный участник — Зинаида Колтакова). У первой компании единственным участником с марта 2018 года является кипрская компания — Наумен Холдингс Лимитед. К слову, данная фирма также с марта 2018 года является единственным участником ещё одной компании из сферы гостиничного бизнеса — ООО «Транс-А» из Калининграда.

Нижегородская «дочка» двух московских компаний, став владельцем бывшей гостиницы «Россия», запланировала приспособить ее под современное использование, проведя реконструкцию. Из бывшей гостиницы планировали сделать многофункциональное здание «Волжский откос» с жильём, общественными помещениями и подземной автостоянкой.

Так как объект входит в реестр культурного наследия, потребовалось согласование управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. 1 апреля 2016 года управление выдало компании задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 3 марта 2017 года ведомство согласовало проектную документацию, а 13 марта 2017 года вынесло решение об отмене собственного согласования. Своё решение оно обосновало тем, что «проектом не обеспечена физическая сохранность объекта культурного наследия «Гостиница «Россия», так как в акте государственной историко-культурной экспертизы не рассматривается технология производства работ по организации двухуровневой подземной парковки автотранспортных средств под зданием».

Компания попыталась обжаловать это решение, и в конце октября 2017 года Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск, признав решение об отмене согласования незаконным.

В суде ООО заявило, что «проектом предусматривается одновременная замена всех конструкций здания», также добавлялось, что «подлинные материалы конструкций объекта не относятся к предмету охраны», а значит, «необходимости их сохранения нет», поэтому компания и посчитала возможным замену. В подтверждение прилагались комплексные научные исследования, выполненные в ходе подготовки проекта.

«Архитектурный облик здания, в соответствии с предметом охраны подлежащий обязательному сохранению, без замены конструкций сохранить невозможно. На время замены конструкций, являющихся физическим носителем предмета охраны, архитектурный облик временно переносится на другой физический носитель», — отмечалось в материалах дела с уточнением, что «после замены основных конструкций здания его облик будет полностью соответствовать облику на момент начала работ».

Управление государственной охраны объектов культурного наследия области в Арбитражном суде Волго-Вятского округа в мае 2018 года обжаловало решение первой инстанции. Суд вынес вердикт — отправить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. Слушание назначено на 20 сентября 2018 года.

На рассмотрении суда также находится иск ООО о признании незаконным решения управления об отказе в выдаче разрешения на проведение работ по сохранению этого же объекта культурного наследия и разрешения на строительство, а также обязании выдать эти документы в десятидневный срок с момента вынесения решения суда. С 13 июня 2018 года рассмотрение данного иска приостановлено до вступления в силу решения по первому иску.