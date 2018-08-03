Чиновников Краснодара оставили без дорогих автомобилей

Краснодар, , 12:57 — REGNUM Чиновников администрации Краснодара прокуратура оставила без дорогостоящих автомобилей. Приобретение машин за счет бюджетных средств предотвратила прокуратура города. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Как сообщается, надзорное ведомство, в ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства, выявило размещение администрацией Краснодара документов для проведения электронного аукциона по закупке автомобилей Toyota Camry и Kia Cerato.

В прокуратуре пояснили, что описание объекта закупки было составлено «под конкретный товар», что могло привести к ограничению конкуренции. Вызвали вопросы и сами требования к автомобилям: он должны были быть оснащены интеллектуальной системой открывания багажника, системой мониторинга слепых зон, системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой. В автомобилях должен был быть установлен также двухзонный климат-контролем, семидюймовый цветной дисплей, камера заднего вида. Рулевое колесо должно было быть многофункциональным, с кожаной отделкой и охлаждаемым перчаточным ящиком.

В общей сложности, из бюджета города на приобретение автомобилей планировалось потратить около 4 млн рублей. После того, как прокуратура объявила администрации предостережение, закупку отменили.

Отметим, что ранее активисты ОНФ пожаловались в ФАС на федеральное государственное сельскохозяйственное предприятие, которое объявило тендер на закупку автомобиля стоимостью почти три миллиона рублей — речь шла о легковой иномарке в люксовой комплектации. Еще раньше закупку автомобиля Renault Logan в полной комплектации за 1 миллион рублей отменили в Кавказском районе края: деньги направили на газификацию и освещение.