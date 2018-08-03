В Таджикистане снова обещают повысить пенсии

Душанбе, , 12:53 — REGNUM С 1 сентября 2018 года в Таджикистане будут повышены зарплаты, стипендии и пенсии. Об этом сегодня, 3 августа, на пресс-конференции в Душанбе сообщил министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода.

Повышение пенсий и стипендий запланировано на уровне 15%, а заработная плата военнослужащим и сотрудникам правоохранительных структур повысится на 10%.

«Никаких преград на пути осуществления этой инициативы не существует», — заявил Каххорзода, отметив, что средства для этого предусмотрены бюджетом на 2018 год.

Напомним, в конце 2017 года повысить заработную плату бюджетникам, а также пенсии и стипендии в своем ежегодном послании обещал президент страны Эмомали Рахмон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз пенсии, стипендии и зарплаты в стране были повышены 1 июля 2016 года.