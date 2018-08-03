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В Таджикистане снова обещают повысить пенсии

Экономика

«Никаких преград для этого не существует»

Душанбе, 3 августа 2018, 12:53 — REGNUM  С 1 сентября 2018 года в Таджикистане будут повышены зарплаты, стипендии и пенсии. Об этом сегодня, 3 августа, на пресс-конференции в Душанбе сообщил министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода.

Повышение пенсий и стипендий запланировано на уровне 15%, а заработная плата военнослужащим и сотрудникам правоохранительных структур повысится на 10%.

«Никаких преград на пути осуществления этой инициативы не существует», — заявил Каххорзода, отметив, что средства для этого предусмотрены бюджетом на 2018 год.

Напомним, в конце 2017 года повысить заработную плату бюджетникам, а также пенсии и стипендии в своем ежегодном послании обещал президент страны Эмомали Рахмон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз пенсии, стипендии и зарплаты в стране были повышены 1 июля 2016 года.

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Индексация пенсий
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