Глава Чувашии рассказал, каков «самый идеальный вариант» на рынке труда

Чебоксары, , 12:46 — REGNUM Главным бичом на рынке труда в Чувашии является недостаток высококвалифицированных специалистов, который возникает из-за диспропорции специалистов, которых готовят в образовательных учреждениях, и существующего спроса на рынке труда. О чём, в частности, свидетельствует пятикратная разница между наличием вакансий на биржах труда и числа зарегистрированных безработных. По мнению главы Чувашии Михаила Игнатьева, «самый идеальный вариант» «погрешности на рынке труда» должен составлять «плюс-минус 10%». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он сообщил в прямом эфире телевизионной передачи «Приложение силы», посвящённой ситуации на рынке труда

Отвечая на вопрос о главной проблеме на рынке труда, Михаил Игнатьев выделил недостаток «квалифицированных специалистов».

«Какие кричащие моменты: понятно, все работодатели просят высококвалифицированных специалистов. Что мы делаем: мы развиваем образование в сфере среднего профессионального и высшего профессионального направлений с учётом всех тех рабочих профессий, которые на сегодняшний день хотят иметь как работников наши работодатели. Но здесь, конечно, самый идеальный вариант, когда погрешность на рынке труда будет плюс-минус 10%. То есть организации образования будут готовить специалистов, которые на рынке труда будут с погрешностью плюс-минус 10 процентов, а у нас этот процент на сегодняшний день доходит по отдельным направлениям, по отдельным отраслям до 30%. И специалисты, которые получают диплом об образовании, по специальности не поступают на работу. Это бич», — сказал, в частности, Михаил Игнатьев.

По данным минтруда Чувашии на 30 июля, в республике официально зарегистрированы в качестве безработных 3888 человек, в то время как вакансий почти в пять раз больше — 18 965. Средняя зарплата, предлагаемая по данным вакансиям, составляет 18,2 тыс. рублей. В режиме неполной занятости трудились 2692 человека. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения составил 0,62%.

Глава Чувашии заверил, что «мы управляем процессами, которые есть на рынке труда». Принята соответствующая республиканская программа, «привлекаем федеральные инвестиции». Ежегодно на переквалификацию, обучение, социальные выплаты направляется около 600 млн рублей. И «в официальной доступной форме вся информация доводится до всех, кто хочет воспользоваться достоверной, справедливой информацией».