Больший рост цен на нефть ограничен отчетом по добыче в России

Москва, , 12:19 — REGNUM Цены на нефть 2 августа неожиданно развернулись после снижения 31 июля и 1 августа и вернулись на рубеж выше $73,20 за баррель (марка Brent). Причиной стали новости из Ирана, который объявил о проведении 48-часовых учений по блокированию Ормузского пролива. И хотя это только демонстрация силы, рынок отреагировал двухпроцентным ростом котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

«На подобное развитие событий Иран намекал еще около месяца назад, когда об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари. Важность водной артерии, соединяющей Персидский и Оманский заливы, трудно переоценить. Через Ормузский пролив проходит около 20% мирового трафика нефти», — пояснил эксперт.

Ранее ограничения трафика через противоположную точку Аравийского полуострова Баб-эль-Мандебский пролив уже приводили к повышению цен на нефть. Тогда задержки были вызваны нападениями йеменских повстанцев на танкеры саудитов, теперь в дело вмешались иранские вооруженные силы. Вероятнее всего, все ограничится показательными выступлениями и цена нефти марки Brent закроет неделю около $73за баррель.

«Больший рост цен ограничен отчетом по добыче в России, которая вернулась на максимумы 2016-го года в 11,215 млн баррелей в сутки в июле 2018. Фактически Россия выполняет свою часть обязательств в рамках последнего саммита ОРЕС+, но это оказывает сдерживающий эффект на рост цены чёрного золота», — полагает Грачев.

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