Ростовстат зафиксировал рост инвестиций в донскую экономику на 10,3%

Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростовской области в 2017 году увеличился объём инвестиций в экономику. Согласно сведениям Ростовстата, рост составил 10,3% (в денежном эквиваленте прибавка равна 30,4 млрд рублей), передаёт ИА REGNUM.

Как информирует Агентство инвестиционного развития региона, в инвестиционном портфеле Ростовской области в 2017 году оказалось 657 проектов. Совокупный объём инвестиций превышает 717 млрд рублей. В числе приоритетных проектов — проекты создания новых индустрий, передовых производств.

Напомним, приоритетные инвестиционные проекты входят в так называемую «Губернаторскую сотню», которая сейчас насчитывает 55 проектов с совокупным объёмом 359,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля стало известно о том, что список «губернаторской сотни» пополнил проект строительства логистического терминала с объёмом инвестиций 344 млн рублей. Терминал класса «А» по хранению и обработке продукции построят в Ростове-на-Дону.

Ранее также сообщалось о строительстве крупного логистического комплекса неподалёку от аэропорта «Платов». Объём инвестиций в долгосрочной перспективе составит 2,5 млрд рублей. Построить складские помещения французская компания намерена к концу 2019 года.

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