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ФСБ чистит ряды взяточников реорганизуемого «Крымэнерго»

Экономика

Правоохранители задержали трёх сотрудников предприятия по подозрению во взятке

Симферополь, 3 августа 2018, 12:07 — REGNUM  Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали троих работников госпредприятия «Крымэнерго», которые подозреваются в вымогании денег с потребителей. Об этом 3 августа журналистам сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

«Это ещё один пример усиления борьбы крымских силовых структур с коррупцией», — отметил чиновник.

По его словам, согласно распоряжению главы Крыма Сергея Аксёнова, в департаменте технического присоединения госпредприятия «Крымэнерго» пройдут кадровые изменения.

По теме: Глава ФАС: Крыму не стоило передавать частнику электрические и теплосети

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили о грядущей реорганизации предприятия в акционерное общество. Позже глава ФАС РФ Игорь Артемьев заявил, что руководству республики не стоило менять форму собственности электрических и тепловых сетей, поскольку единственный интерес частных лиц — получение прибыли, а не социальные задачи.

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Коррупция и борьба с ней
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