ФСБ чистит ряды взяточников реорганизуемого «Крымэнерго»

Симферополь, , 12:07 — REGNUM Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали троих работников госпредприятия «Крымэнерго», которые подозреваются в вымогании денег с потребителей. Об этом 3 августа журналистам сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

«Это ещё один пример усиления борьбы крымских силовых структур с коррупцией», — отметил чиновник.

По его словам, согласно распоряжению главы Крыма Сергея Аксёнова, в департаменте технического присоединения госпредприятия «Крымэнерго» пройдут кадровые изменения.

По теме: Глава ФАС: Крыму не стоило передавать частнику электрические и теплосети

А также: После смены формы собственности «Крымэнерго» дадут 9 млрд рублей дотаций

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили о грядущей реорганизации предприятия в акционерное общество. Позже глава ФАС РФ Игорь Артемьев заявил, что руководству республики не стоило менять форму собственности электрических и тепловых сетей, поскольку единственный интерес частных лиц — получение прибыли, а не социальные задачи.