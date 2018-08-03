Банк «Новое время» остался без лицензии

Москва, , 11:57 — REGNUM Московский коммерческий банк «Новое время», основанный в конце 2008 года, лишился права на осуществление банковских операций. Решение об аннулировании лицензии кредитной организации Банк России принял 3 августа, сообщается на сайт регулятора.

Читайте также: «Новый Промышленный Банк» лишился лицензии Центробанка РФ

В материалах Центробанка отмечается, что лицензия банка аннулирована в связи с решением собственников кредитной организации о её добровольной ликвидации. Прекращение деятельности «Нового времени» будет осуществляться в соответствии с федеральным законодательством и нормативными актами Банка России.

Ранее по теме: Политика ЦБ РФ по массовому отзыву лицензий у банков подошла к концу?

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 августа, Банк России принял ещё одно решение в отношении «Нового Промышленного Банка». Лицензия у организации была отозвана из-за рискованной бизнес-модель, которую использовало руководство кредитной организации, и проводимых «схемных» операции. Все это делалось с целью «сокрытия реального финансового положения». Кроме того, в банке зафиксированы нарушения «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов».

Читайте ранее в этом сюжете: Банк «Советский» просят признать банкротом