«Хартия» будет сама вывозить мусор в Ярославле

Ярославль, , 11:57 — REGNUM В Ярославской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия» планирует самостоятельно вывозить отходы в Ярославле, за исключением Заволжского района. Компания разместила закупку на услугу по сбору и вывозу отходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На субподряд «Хартия» отдаст все районы области и городские округа, кроме Ярославля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в самой компании, в Дзержинском, Кировском, Ленинском, Фрунзенском и Красноперекопском районах «Хартия» намерена организовать сбор и вывоз отходов своими силами. Сейчас она уже работает в Дзержинском районе города. Для того чтобы охватить остальные 4 района Ярославля, «Хартия» закупила новые мусоровозы, которые сейчас находятся в Москве.

К субподрядчикам, согласно конкурсной документации, предъявляется ряд требований. Например, мусоровозы должны быть оснащены двигателем класса не ниже «Евро-4», системой Глонасс.

Районы области разбиты на группы. Объединены северные районы (Пошехонский, Любимский, Даниловский, Первомайский), Западные (Угличский, Мышкинский, Брейтовский, Некоузский).

Стоимость контрактов разная для каждого лота. Например, в Заволжском районе начальная цена составляет 101 млн рублей, в Рыбинске и Рыбинском районе — 198 млн, а в Ростове и Ростовском районе — всего 29 млн.

Участники рынка говорят, что цена вывоза мусора, в пересчете на кубометр, является ниже установившихся в регионе рыночных цен на эту услугу. Появятся ли желающие работать по этим ценам — будет понятно после 20 августа, когда состоится рассмотрение заявок участников.

Читайте ранее в этом сюжете: Многодетные семьи в Ярославле ждет резкий рост платы за вывоз мусора