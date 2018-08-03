Хабаровск, , 11:48 — REGNUM Вопрос о повышении пенсионного возраста непростой. Моя позиция необычная — нынешняя пенсия в России — это иждивенчество чистой воды. Надежда людей на государство останавливает человека в его развитии. Категорически приветствую повышение пенсионного возраста вплоть до отмены пенсии как таковой, заявил корреспонденту ИА REGNUM представитель Российской ассоциации политических консультантов в Дальневосточном федеральном округе, директор консалтинговой группы «Ермилов и партнеры» (Хабаровский край) Даниил Ермилов.

«Отменить выплату пенсий нужно по одной простой причине — люди должны научиться заботиться о себе сами в хорошем смысле этого слова. Очень многие люди начинают ничего не делать перед пенсией, отходят от убеждений, что надо активно трудиться, просто тихо отсиживают на работе, ожидая пенсию, не развиваются, говоря о том, осталось немножко до выхода», — пояснил эксперт.

А ведь фактически при выходе на пенсию человек выбрасывается на обочину жизни, он перестаёт участвовать в неком общем деле. Получается, что люди сами себя готовят, чтобы перестать существовать для общества. Люди должны что-то делать для своего развития, а не надеяться на государство. Выход на пенсию ограничивает человека в его активности.

«В России нет бизнеса как такового, то есть существует промысловая экономика (добыл, продал, имеешь доход), а развиваться народ не хочет. В нашей стране очень сильно развита политика соглашательства с окружающей действительностью, то есть люди наступают сами себе на горло, говоря о том, что уже недалеко до пенсии. Очень сильно развито иждивенчество, у большинства трудящихся установка такая — не работать. Так и хочется сказать народу — не будет пенсий, слезьте с шеи государства, работайте дальше. Повышение пенсионного возраста — это стимул для тех, кто хочет работать, развиваться и повышать профессионализм», — высказал свое мнение Ермилов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»