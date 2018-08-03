Индонезия уважает усилия России по обеспечению доступа к российскому рынку

Москва, , 11:41 — REGNUM Индонезия высоко оценивает усилия российского правительства по обеспечению устойчивого доступа к национальному рынку, и привлечение заинтересованных сторон в России, в частности, к индонезийскому пальмовому маслу, сообщает Antaranews.

В ходе российско-индонезийского бизнес-форума, проходящего в Москве 2−5 августа, одной из основных тем для обсуждения стало высококачественное индонезийское пальмовое масло: употребление и текущие проблемы. В форуме выступили представители индонезийского совет по использованию пальмового масла и индонезийской ассоциация пальмового масла.

Пальмовое масло играет очень важную роль в экономическом развитии Индонезии, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на благосостояние людей. Сотрудничество Индонезии и России в секторе пальмового масла очень важно и нуждается в дальнейшем продвижении.

Правительство Индонезии преисполнено решимости обеспечивать и поддерживать экономические, социальные и экологические выгоды развития масличных пальм с помощью принятия различных стратегий и положений. Правительство считает, что Индонезия должна создать баланс между экономическим развитием и охраной окружающей среды.

Посол Индонезии в России Вахид Суприяди заявил, что российско-индонезийский бизнес форум организован в нужное время и имеет большое значение для понимания преимуществ пальмового масла. В 2017 году экспорт индонезийского пальмового масла в Россию достиг 551 млн долларов США. Что на 7.6% больше, чем в предыдущем.