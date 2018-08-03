Железняк: Новые санкции США — угроза от «кучки оголтелых русофобов»

Москва, , 11:35 — REGNUM В преддверии ноябрьских выборов в США американские политики ещё не раз будут обвинять РФ во вмешательстве в их внутреннюю политику, чтобы в том числе обеспечить себе алиби на случай проигрыша. Об этом журналистам 3 августа заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Накануне американские сенаторы заявили, что готовы рассмотреть новый пакет санкций против РФ. Проект уже внесён в конгресс США и предлагает новые ограничения, которые коснутся российского госдолга, а также отдельных политиков и бизнесменов РФ.

«Политическая ситуация в США накаляется. Новые санкции, которыми угрожают России американские сенаторы, — это попытка накачать предвыборную обстановку для американского обывателя и заранее состряпать себе алиби в случае политического провала, обвинив, как обычно, «российское вмешательство», — отметил Железняк.

По его словам, тот факт, что авторами законопроекта выступают представители обеих партий США — и демократы, и республиканцы, — говорит о проблемах во внутриполитической ситуации. При этом, отмечает он, президент США Дональд Трамп не может рассчитывать на поддержку со стороны своих однопартийцев.

«После переговоров президентов России и США в Хельсинки русофобское американское лобби испытало шок и теперь пытается всеми возможными способами не допустить потепления отношений с нашей страной. В преддверии ноябрьских выборов «российская карта» будет все более востребована во внутриполитической игре США, и подобные инициативы, очевидно, будут появляться еще не раз», — уверен Железняк.

Между тем, отмечает он, новый пакет санкций — идея довольно ограниченного количества американских политиков, которую поддерживают далеко не все.

«Пока угрозы о новых санкциях — это инициатива кучки оголтелых русофобов, и выльется ли это в новый пакет санкционных мер, покажет глубина маразма антироссийски настроенных американских политиков и степень их влияния на руководство Белого дома. При этом надо учитывать, что очень многие политики, бизнесмены и общественные деятели США понимают абсурдность и ущербность санкций, открыто заявляя о необходимости диалога и восстановления отношений с Россией», — подчеркнул Железняк.