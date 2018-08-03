Власти Италии доплатят работодателям за наём молодежи

Рим, , 11:26 — REGNUM В разработанный правительством Италии «Декрет о достоинстве» на стадии рассмотрения в нижней палате парламента были внесены поправки, согласно которым государство будет доплачивать работодателям за наём на работу молодежи, сообщает La Repubblica в пятницу, 3 августа.

До конца 2020 года будет сохранена действующая система поддержки: бонусы составят до 3000 евро в год за каждого взятого на постоянную работу гражданина в возврате до 35 лет. Вознаграждать за каждого нового молодого сотрудника будут в течение трех лет.

В дальнейшем возраст сотрудников, за наём которых по бессрочному контракту будут вознаграждать работодателя, снизится до 30 лет.

Предполагается, что расходы государства на реализацию этой программы до 2024 года составят 600 млн евро. Частично эти средства планируется получить за счет рост налога на азартные игры, частично — за счет предполагаемого рост занятости и, как следствие, объемов полученных налогов.