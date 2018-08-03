На Украине предупреждают о негативных последствиях повышения цен на УЖД

Киев, , 11:25 — REGNUM Почти за год цены на грузовые железнодорожные перевозки на Украине выросли на 40%, заявил в своем письме глава Совета федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник исполняющему обязанности главы «Украинских железных дорог» (УЖД) Евгению Кравцову, сообщает 3 августа УНИАН.

По словам Олейника, с 28 июля 2018 года расходы грузоперевозчиков увеличились на 3,4 млрд гривен ($130 млн) за использование вагонов УЖД. Ранее, 19 февраля УЖД тоже изменили процедуру определения платы за использования вагонов компании — расходы повысились на 6,5 млрд гривен ($240 млн). В федерации уверены, что резкий рост расходов грузоперевозчиков негативно повлияет на промышленный сектор Украины.

Напомним, ранее претензии к внутренней политике УЖД высказал глава объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

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