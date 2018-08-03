В Ярославле владельцы торговых центров просят снизить налоговую нагрузку

Ярославль, , 11:17 — REGNUM В Ярославле состоялось расширенное заседание Комитета по торговле и рынку потребительских услуг при торгово-промышленной палате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Аппарате регионального бизнес-омбудсмена. В очередной раз темой для обсуждения стали предложения бизнеса о снижении налоговой нагрузки для владельцев торговых центров.

Как поясняют в Аппарате регионального уполномоченного по правам предпринимателей, в январе 2018 года изменились налоговые ставки для объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость. Так, в отношении торговых комплексов общей площадью от 3 до 25 тысяч квадратных метров и помещений в них действует налоговая ставка в размере 2%.

Перечень объектов недвижимого имущества на 2018 год, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, был утвержден приказом Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области. Сейчас рассматривается вопрос о расширении данного Перечня с 2019 года, дополнив его торговыми центрами площадью свыше 1 тысячи квадратных метров.

Присутствовавшие предприниматели и собственники торговых комплексов единогласно высказались за снижение налоговой нагрузки. Среди предложений — считать торговыми только те площади, которые используются непосредственно под торговлю, а не технические помещения, снизить ставку налога на имущество для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы. Еще один аргумент — неравные условия, в которые поставлены собственники, находящиеся в жилых домах: при практически одинаковой стоимости аренды и дохода предприниматели должны заплатить в бюджет разную сумму налога.

Безусловно, вопрос не в введении налога — вводить нужно, а именно в размере ставки. Согласен, что не эксплуатируемые, «замороженные» торговые площади не должны облагаться налогом, так как сам предприниматель дохода от них не получает. Тех, кто сегодня без последствий для своего бизнеса будет справляться с установленной налоговой ставкой, меньшинство. Существующая за рубежом практика освобождает от налога, приобретенное с помощью кредитов или ипотечных займов. У нас же предприниматели и проценты по кредиту платят, и немалый имущественный налог » , — считает председатель комитета Экономического совета Ярославской области, депутат Ярославской областной Думы Яков Якушев.

Советник Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Иван Петров также высказал свое мнение:

«Мы уже не раз высказывались за дифференцированный подход в зависимости от категорий налогоплательщиков, их вида деятельности или площади имущества, признаваемого объекта налогообложения. Бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров неоднократно поднимал тему имущественного налога для организаций на различные площадки, последний раз — в рамках VI Межрегиональный диалог Уполномоченные, прошедшего в июне в Ярославле. Все предложения, озвученные участники заседания, разумны, и мы очень надеемся, что правительство Ярославской области примет их во внимание».

Первый заместитель директора департамента финансов правительства Ярославской области Алексей Долгов и вице-президент ЯрТПП Александр Федоров попросил собравшихся предпринимателей предоставить конкретные решения по их предприятиям. Также Алексей Долгов заверил, что региональная власть обязательно рассмотрит предложения, но есть ряд ограничений, связанных с Налоговым кодексом, с которыми нельзя не считаться.

Напомним, что действующее налоговое законодательство с 1 января 2015 года позволило региональным и муниципальным органам власти устанавливать порядок определения налоговой базы по налогу на имущество исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. В настоящее время и до 2020 года имеется возможность установить исчисление указанного налога как по инвентаризационной, так и по кадастровой стоимости, но с 1 января 2020 года он исчисляться исходя из инвентаризационной стоимости не может.