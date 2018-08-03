«Механизм повышения пенсионного возраста должен быть понятен всем людям»

Биробиджан, , 10:53 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста неоднозначное. С одной стороны, по экономическим показателям возраст повышать нужно. С другой стороны, в крупных городах России найти работу можно, а в отдаленных регионах страны трудоустроиться очень сложно, это большая проблема, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты Еврейской автономной области, заслуженный юрист России Павел Качалин.

По его словам, в Еврейской АО большинство людей относятся негативно, они считают, что работодатели не будут их держать на работе до 63−65 лет. Не хватает рабочих мест для молодёжи. Таким образом, можно сказать, что для одной категории людей повышение пенсионного возраста — это нормально, а для другой, в частности для людей рабочих профессий, существуют большие сложности с трудоустройством.

«К повышению пенсионного возраста надо подходить дифференцированно, а не просто огульно. Нужно, чтобы закон был понятен всем людям. Не стоит торопиться с принятием этого решения, надо отработать все нюансы», — высказал свое мнение Качалин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»