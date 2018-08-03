В Ростове-на-Дону на месте Александровской рощи появится жилой комплекс

Ростов-на-Дону, , 10:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялись общественные слушания, на которых был представлен скандальный проект застройки на улице Вересаева. За реализацию проекта выступили чиновники и обманутые дольщики, которым обещаны квартиры в новых высотках. Против высказались общественники и экологи, а также жители Пролетарского района, для которых Александровская роща является единственной зоной отдыха и свежего воздуха.

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Как и предполагалось, слушания провели формально, так как ростовская администрация ранее уже дала добро компании-застройщику «ЮгСтройИнвест» на строительство. С этой целью вырублена огромная площадь зелёных насаждений.

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Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин постарался успокоить людей заявлением, что решение о реализации проекта будет принято только после 10 августа, так как властям необходимо учесть все замечания и предложения. Жители микрорайона, которые безуспешно бьются за каждое дерево, считают, что проект власти вряд ли пересмотрят.

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Более 400 дольщиков ждут обещанного от ростовских властей жилья

ИА REGNUM напоминает, что администрация под видом помощи обманутым дольщикам столкнула общественников и экологов, защищающих Александровскую рощу от вырубки, и жертв строительных пирамид. Пока дольщики находятся в ожидании жилья, горожане собирают подписи в защиту лесопитомника. За сохранение оазиса выступили более 4 тыс горожан. Они просят федеральный центр вмешаться в ситуацию.

Ранее сообщалось, что проект предполагает застройку территории площадью 36 га. Помимо жилых домов здесь появятся детские сады, школа, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, будет создан парк.