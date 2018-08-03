На границе Украины с Донбассом временно закроют КПП

Киев, , 10:13 — REGNUM Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Станица Луганская» на границе Украины и независимых республик обустроят в течение августа, заявил заместитель председателя Луганской обладминистрации Юрий Клименко, сообщает 3 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, обустройство КПП начнется 6 августа и закончится 31 августа. Во время ремонтных работ КПП будет доступен для посетителей, кроме периода с 27 по 31 августа. Предполагается, что на КПП оборудуют детскую площадку, укрытия, навесы, наладят водоснабжение и водоотведение и так далее. На обустройство КПП обладминистрация выделила более 15 млн гривен ($560 тыс.).

Напомним, ранее депутат народного совета ДНР Роман Малютин заявил, что обустройство Украиной КПП означает желание киевских властей «заморозить» военный конфликт в Донбассе на десятилетия.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламентарий ДНР: Киев готов на десятилетия заморозить конфликт в Донбассе