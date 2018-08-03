Главную дорожную артерию Ямала откроют через три года

Салехард, , 09:57 — REGNUM Движение по дороге Надым — Салехард планируют открыть в 2021 году. К тому моменту трасса Сургут — Салехард перейдёт в федеральную собственность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.

Автодорога Сургут — Салехард и участок Надым — Салехард являются приоритетными для автономного округа. Она должна связать круглогодичным сообщением западную и восточную часть Ямала.

«Объект сложный и, учитывая наши климатические условия и повышенные требования к экологической безопасности, очень дорогой. Но для нас эта дорога, как и мост через Надым, — важные составные Северного широтного хода. А его реализация превратит наш регион в транспортно-логистический узел федерального значения, даст новый толчок развитию Российской Арктики. Плюсы для ямальцев — это снижение стоимости товаров и услуг, создание новых рабочих мест», — заявлял ранее прежний губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Часть дороги Надым — Салехард будет в переходном типе покрытия. В 2018 году планируется ввести 77 километров дороги, сообщил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников. И отметил, для завершения строительства дороги необходимо 14,5 млрд рублей. Из них 10 млрд вкладывает ЯНАО, а 4,5 млрд планируется получить по линии Минтранса РФ.

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