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«Новый Промышленный Банк» лишился лицензии Центробанка РФ

Экономика

В деятельности кредитной организации зафиксированы нарушения

«Новый Промышленный Банк» лишился лицензии Центробанка РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Банк

Москва, 3 августа 2018, 09:29 — REGNUM  Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у «Нового Промышленного Банка», поскольку руководство учреждения использовало рискованную бизнес-модель и проводило «схемные» операции, говорится 3 августа в сообщении пресс-службы регулятора.

Отмечается, что целью предпринятых операций «являлось сокрытие реального финансового положения». Кроме того, в банке зафиксированы нарушения «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов».

Меры надзорного воздействия в отношении банка применяли трижды за последний год, поэтому лишение лицензии стало следствием невыполнения предписанных рекомендаций. 03 августа в «Новом Промышленном Банке» назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов учреждения приостановлены.

По величине активов на 01.07.2018 банк занимал 441 место в банковской системе РФ.

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