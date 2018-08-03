Роскомнадзор спросит с Facebook за утечку данных

Москва, , 09:26 — REGNUM Роскомнадзор направил в Facebook запрос с просьбой предоставить информацию о соглашениях социальной сети с производителями смартфонов, в частности Apple, Samsung и Microsoft, пишет газета «Коммерсантъ».

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Facebook предупредит пользователей об «утечках» личной информации

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций связано с расследованием The New York Times, касающимся передачи Facebook доступа к персональным данным своих пользователей (информации об интересах друзей, статусах отношений, религиозных предпочтениях, политических взглядах) 60 производителям смартфонов с 2008 года. Отмечалось, что пользователи соответствующего разрешения на передачу информации о себе не давали, причём не помогала даже смена настроек конфиденциальности.

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Facebook и Apple на запросы газеты не ответили, Samsung от комментариев отказался. По мнению экспертов, запрос Роскомнадзора в Facebook вряд ли грозит юридическими последствиями. Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что ведомству было бы логичнее отправить запрос производителям смартфонов, однако пока даже не проведена банальная проверка пользовательских соглашений на предмет соответствия закону «О персональных данных».

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё один запрос администрации Facebook Роскомнадзор направлял в мае 2018 года после появления информации о новой утечке данных пользователей социальной сети. Ведомство намеревалось уточнить, был ли допущен допуск неограниченного круга лиц к персональным данным российских пользователей социальной сети. Об очередной масштабной утечке данных пользователей социальной сети Facebook 15 мая 2018 года по результатам собственного расследования сообщило издание New Scientist. По информации издания, данные около 3 млн пользователей приложения с психологическими тестами myPersonality находились в свободном доступе на протяжении четырёх лет.

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