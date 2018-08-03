Французская компания построит солнечную электростанцию на Украине

Днепропетровск, Украина, , 09:16 — REGNUM В Днепропетровской области французская компания «Атрия Групп» и украинская фирма «Экотехник Широкое» планируют построят солнечную электростанцию, сообщают 3 августа «Украинские новости».

Согласно сообщению, станция разместится на площади 21 га, мощность ее составит 7 МВт/ч. Начало строительства запланировано на осень 2018 года. Средства для строительства выделит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — 70% от стоимости, еще 30% вложит «Атрия Групп». Предполагается, что на станции будут работать 20 человек, а электроэнергией будут обеспечиваться более 8 тыс. жилых домов.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что за три года Киев вложил 1,1 млрд в развитие «зеленой» энергетики. Однако пока ее доля в общем производстве электроэнергии составляет 1%.

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