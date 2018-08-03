Жители Чувашии «самовольно расширяют свои участки за счёт улицы»

Чебоксары, , 08:53 — REGNUM В Чувашии подвели итоги в области государственного земельного надзора за I полугодие 2018 года. Каждый второй участок из проверенных — с нарушением земельного законодательства, сообщили ИА REGNUM в управлении Росреестра.

Всего было проверено 2449 земельных участков. Выявили 1205 нарушений земельного законодательства, из них 1184 нарушений совершили граждане.

«В республике выезжают на проверки 29 земельных инспекторов, они работают в каждом районе республики. Проверки организованы так, чтобы осмотреть и проверить участки в различных населенных пунктах. Если инспектор не был у вас в селе в этом году, значит, обязательно приедет в следующем», — заверяют в ведомстве.

По данным управления, по-прежнему наиболее распространенным нарушением является самовольное занятие земельных участков, использование их в отсутствии прав на них.

«Жители расширяют свои участки за счёт улицы, огораживают места для выпаса скота, выгула домашней птицы. Ставят на свободные земли бани, гаражи, сараи и считают, что ничего противозаконного здесь нет. Любой участок земли имеет собственника, это либо частное лицо, либо администрация населенного пункта или района, республика или Российская Федерация. Если ты используешь участок, у тебя должен быть соответствующий документ, который дает такое право. Иначе это самозахват», — поясняет замруководителя управления Татьяна Васильева.

Основными нарушителями среди юридических лиц являются строительные организации. Зачастую при возведении многоквартирных жилых домов возникают ситуации, когда им не хватает места для размещения башенного крана, строительных бытовок, организации подъездных путей. Тогда они используют прилегающую территорию. А это тоже нарушение земельного законодательства.

97% нарушений госинспекторы Росреестра выявили на землях населенных пунктов, 3% — на землях сельскохозяйственного назначения. Больше всего нарушений выявлено на территории Чебоксар (132), Алатырского (99), Чебоксарского (97) и Шемуршинского (91) районов. В ведомстве поясняют это тем, что в данных муниципалитетах «инспекторы эффективнее трудятся». В то же время устранено 836 нарушений. За неисполнение предписаний госинспекторами возбуждено и направлено в мировой суд 105 дел об административном правонарушении.

«Каждому землевладельцу дают время, чтобы устранить нарушение — например, чтобы передвинуть забор или оформить документы на самозахваченный участок. Инспектор обязательно это проверит, и если ничего не будет сделано, то он готовит документы в суд и уже в судебном порядке нарушителя повторно штрафуют. Люди уже знают о такой процедуре и стараются вовремя устранить нарушение, чтобы не платить штраф дважды», — говорит Татьяна Васильева.

За указанный период управлением проведено 280 административных обследований, по результатам обследований в 157 случаях проведены внеплановые проверки. К примеру, в ходе проведения дистанционного административного обследования частного сектора по ул. Лебедева в городе Чебоксары выявлено 27 участков с признаками использования прилегающих земельных участков в отсутствии прав на них.

«Напомню, что в рамках административного обследования инспектор не взаимодействует с собственником участка, не заходит на его территорию, не присылает какие-либо уведомления об обследовании. Все это делается дистанционно. Взаимодействие начнется, если выявят нарушение», — отметила заместитель руководителя управления.