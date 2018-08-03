Правительство Индии отчиталось об успехах в предоставлении газа бедным

Нью-Дели, , 08:56 — REGNUM По сообщению индийского новостного издания «Джагран», министерство нефти и природного газа Индии в своем докладе сообщило, что план по предоставлению бесплатного газа и бесплатному подключению к газовой сети для бедных семей выполнен раньше срока на восемь месяцев. Программа по газификации была запущена ещё в 2016 году, и с тех пор доступ к газу получили более 50 миллионов домохозяйств по всей Индии.

Спикер нижней платы индийского парламента Сумитра Махаян также заявила, что к марту 2019 года ещё 50 миллионов домохозяйств будут подключены к газовой сети.

По подсчётам правительства, реализация данной программы позволила бедным деревенским семьям сэкономить более 2 миллиардов рупий за пару лет. Также одной из основных целей программы является улучшение качества жизни наиболее бедных слоев населения и защита их здоровья от негативных последствий использования дешёвых источников энергии.