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Правительство Индии отчиталось об успехах в предоставлении газа бедным

Экономика

Более 50 миллионов домохозяйств по всей Индии были бесплатно подключены к газу

Нью-Дели, 3 августа 2018, 08:56 — REGNUM  По сообщению индийского новостного издания «Джагран», министерство нефти и природного газа Индии в своем докладе сообщило, что план по предоставлению бесплатного газа и бесплатному подключению к газовой сети для бедных семей выполнен раньше срока на восемь месяцев. Программа по газификации была запущена ещё в 2016 году, и с тех пор доступ к газу получили более 50 миллионов домохозяйств по всей Индии.

Спикер нижней платы индийского парламента Сумитра Махаян также заявила, что к марту 2019 года ещё 50 миллионов домохозяйств будут подключены к газовой сети.

По подсчётам правительства, реализация данной программы позволила бедным деревенским семьям сэкономить более 2 миллиардов рупий за пару лет. Также одной из основных целей программы является улучшение качества жизни наиболее бедных слоев населения и защита их здоровья от негативных последствий использования дешёвых источников энергии.

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