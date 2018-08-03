Компании в России чаще уклоняются от НДС, граждане – от НДФЛ

Москва, , 08:49 — REGNUM Налоги на добавленную стоимость являются самыми «неуплачиваемыми» налогами в России. По информации Федеральной налоговой службы РФ, из общей суммы доначисленных по результатам проверок в 2017 году платежей на НДС пришлось свыше 50% или 189,5 млрд рублей. Также нарушения налогового законодательства России компаниями связаны с налогом на прибыль организаций. Они составили более 30% от доначисленных платежей (120,6 млрд рублей).

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У физических лиц и индивидуальных предпринимателей чаще всего возникают проблемы с уплатой НДФЛ, пишет RT. Так, по результатам проведённых в 2017 году проверок было доначислено 8,775 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа Федеральная налоговая службы начала обнародовать сведения налогоплательщиков, которые раньше относились к налоговой тайне. К ним относятся данные о среднесписочной численности работников юридических лиц, специальных налоговых режимах, применяемых компаниями, а также об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года. В ведомстве отметили, что эта мера поможет налогоплательщикам выбирать надёжных партнёров для успешной деятельности. Первые подобные сведения уже размещены на сайте ФНС.

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