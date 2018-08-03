В оренбургских сёлах закроют отделы ЗАГС

Оренбург, , 08:22 — REGNUM В Оренбургской области губернатор внёс в Заксобрание законопроект, который предполагает сокращение отделов ЗАГС. Оптимизация коснётся сельских отделов, где за последние четыре года прослеживается тенденция значительного уменьшения числа зарегистрированных актов гражданского состояния, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На сегодняшний день 13 округов и 29 муниципальных районов наделены полномочиями на осуществление всех видов государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, смерть, заключение брака, расторжение брака, установление отцовства, усыновление (удочерение), перемена имени), а администрации 421 сельского поселения — только четырёх видов регистрации — рождения, смерти, заключения брака и установления отцовства.

С 2015 года в селах стали почти вдвое меньше регистрировать актов гражданского состояния. Между тем финансирование зависит от числа документов.

«В 2016—2017 годах 239 сельских поселений и, соответственно, 264 сельских поселения области оформили от ноля до 20 актов записей. Это означает, что 57% и, соответственно, 63% органов местного самоуправления сельских поселений от общего числа органов местного самоуправления сельских поселений области выполняют минимальный объём работ по регистрации актов гражданского состояния. Поэтому и размер субвенций для таких поселений составляет от ноля до 3 тыс. рублей за год. Такие небольшие суммы не обеспечивают в полной мере все затраты, необходимые для осуществления полномочий», — отмечено в пояснительной записке.

Также отмечено, что жителям сёл приходится ездить в райцентры либо в ближайшие сёла, чтобы оплачивать госпошлины, поскольку в своём селе они не имеют отделений Сбербанка РФ. В райцентры люди едут и за медсправками о рождении и смерти, которые являются основанием для регистрации соответствующих актов. Авторы законопроекты считают логичным с получением справок регистрировать акты гражданского состояния также в райцентре.

Ещё одной причиной оптимизации сельских отделов ЗАГС являются перебои интернет-связи и отсутствие защищенных каналов связи во многих сельских поселениях. В сёлах нет специалистов, владеющих навыками работы с компьютерными программами, а с 1 октября 2018 года вводится в строй федеральная информационная система «Единый госреестр записей актов гражданского состояния». Не обладая навыками, сельский работник в случае необходимости не сможет изложить проблему оператору, что может привести к нарушению сроков регистрации документа.

Проект закона предлагает оставить полномочия на осуществление госрегистрации актов гражданского состояния за органами местного самоуправления 13 городских округов, 29 муниципальных районов и 26 сельских поселений области. Предусмотрено также, что все сельские поселения области прекратят регистрацию установления отцовства.

Предлагаемые изменения депутаты Заксобрания рассмотрят уже в августе. Планируется, что 1 сентября 2018 года поправки вступят в силу.