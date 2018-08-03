«Поступления в Пенсионный фонд РФ увеличит борьба с «серыми» зарплатами»

Магадан, Магаданская область, , 08:11 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — вынужденная в какой-то степени, но необходимая мера, которая позволит повысить размер пенсии, поддержать Пенсионный фонд РФ (ПФР) и сгладить негативные демографические моменты, если не полностью их устранить, заявил корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Магаданской области Олег Михайлюк.

«Вместе с тем параллельно с пенсионной реформой очень остро стоит вопрос о «серых» зарплатах, то есть зарплатах в конвертах. С одной стороны, такие граждане не платят в соответствующие фонды, в том числе и ПФР, налоги, а с другой стороны, не имеют прав перед работодателями и сами оказываются ущемленными в своих правах, таких работников часто обманывают, оставляя без зарплаты. По этой проблеме надо активно работать органам власти, как на федеральном уровне, так и на региональном уровне, что позволит решать вопросы с пенсионным обеспечением и с увеличением поступлений в ПФР», — пояснил эксперт.

Кроме того, в пенсионной реформе необходимо сохранить пенсионный возраст в северных регионах страны. В этих регионах люди и работают для того, чтобы иметь право льготного выхода на пенсию. Если эти льготы не будут сохранены, это приведет к дополнительному оттоку населения, что сведет на нет или заметно снизит эффективность тех мер, которое предпринимает государство по закреплению трудоспособного населения на Дальнем Востоке.

«Конечно, повышение пенсионного возраста — мера трудная, непопулярная и тяжело воспринимается населением, но это сделать необходимо. Российские власти долго откладывали пенсионную реформу, но в дальнейшем её откладывать возможности уже нет», — высказал свое мнение Михайлюк.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»