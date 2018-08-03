Китай: двуличный подход США в решении торговых вопросов обречен на провал

Пекин, , 07:24 — REGNUM США используют тактику «доброго и злого полицейского» в решении торговых вопросов с Китаем, но такой двуличный подход обречен на тщетность и лишь разочарует страны и регионы, которые выступают против торговой войны, заявили в министерстве коммерции Китая, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Комментарии министерства последовали после того, как США, с одной стороны, начали сыпать угрозами в адрес Китая о введении пошлин на китайские товары общим объемом в $200 млрд, увеличив ставку с 10% до 25%, а, с другой стороны, начали распускать информацию о возобновлении переговоров с Китаем, сообщает издание.

«Встречаясь с подобного рода эскалацией угрозы торговой войны, Китай в полном объеме осуществил необходимые приготовления, будучи вынужденным предпринять контрмеры в порядке защиты национального достоинства, интересов собственного народа, свободной торговли и системы многосторонности, равно как и прочих, общих с другими странами интересов», — заявил пресс-секретарь министерства коммерции КНР, добавив, что Китай всегда готов к диалогу.

Напомним, что 1 августа президент США Дональд Трамп предложил увеличить до 25% ввозные пошлины на 40% импорта из Китая в США, общей стоимостью в $200 млрд. Эти заявления вызвали испуг основных фондовых рынков США, который отразился в падении котировок.

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