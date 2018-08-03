Тучи сгущаются, но рубль пока полон сил

Москва, , 07:09 — REGNUM На торгах 2 августа доллар укрепился достаточно сильно по отношению к рублю, на 0,56%, а евро тоже вырос по отношению к российской валюте, но поменьше, на 0,2%. Федрезерв на заседании 1 августа все-таки не повысил процентную ставку, однако рублю это не помогло, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

2 августа российские и зарубежные СМИ сообщали, что аналитики банка Citigroup выпустили обзор, посвященный влиянию возможного распространения американских санкций на госбумаги. В обзоре сообщалось, что полный запрет для иностранных инвесторов на операции с российскими госбумагами может обвалить рубль на 15% от текущих уровней, частичный — на 5%. Этот негатив также заставил рубль отступить.

Возможное бегство нерезидентов из ОФЗ под давлением США может привести к краткосрочному спаду на рынках облигаций и валюты. Но при негативном развитии сценария в ситуацию могут вмешаться российские финансовые и монетарные власти, включая Банк России и Минфин. Рублю хватит запаса прочности, Россия обладает значительным запасом золотовалютных резервов.

Нефть Brent 2 августа немного отыграла негатив вторника и выросла на 0,3%, до $72,72. Пара EUR/USD на вчерашних торгах упала на 0,4%.

Сегодня, 3 августа, в США выйдет важная статистика по рынку труда за июль, в том числе данные о количестве рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. От этой статистики зависят будущие решения Федрезерва по процентным ставкам. Пара доллар/рубль сегодня будет торговаться в коридоре 63,50−64,50 руб. Пара EUR/RUB по-прежнему стабильна в диапазоне 73−74 рубля, пока она там и останется.

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