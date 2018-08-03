Налоговая банкротит муниципального автоперевозчика из Лысково

Лысково, Нижегородская область, , 06:26 — REGNUM В Арбитражный суд Нижегородской области от налоговой службы поступил иск с требованием признать банкротом муниципальное унитарное предприятие «Лысковское пассажироское автотранспортное предприятие», созданное властями района в 2011 году для оказания услуг по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. Иск пока не принят к производству, но в 2017 году налоговый орган уже пытался обанкротить компанию, но дело было прекращено, истцу отказали в введении наблюдения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма претензий ФНС по новому банкротному иску составляет 4 628 456,4 рубля.

В 2017 году иск был подан межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Нижегородской области. Сумма задолженности не сообщалась. 12 апреля 2017 года суд рассмотрел требование и отказал во введении наблюдения. Истец определение суда не оспаривал, а спустя чуть более года обратился с аналогичным иском.

По данным ЕГРЮЛ, МУП создано администрацией Лысковского района. Его уставный капитал — 1,447 млн рублей, основной вид — деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. Гендиректор — Виктор Самойлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад, в августе 2017 года, автотранспортная сфера Лысково попала в информационную повестку региона в связи со скандалом. У коммерческой структуры было отнято здание автовокзала, которое они ранее выкупили у муниципалитета. До этого объект был на оперативном управлении у местного автоперевозчика, которому после перехода права собственности отказали в возможности оказывать услуги через автовокзал. В ситуацию вмешалась прокуратура, и по решению суда договор купли-продажи здания признали недействительным.

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