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Дерипаска считает условия американского минфина слишком жесткими

Экономика

И близкими к «порабощению»

Вашингтон, 3 августа 2018, 00:52 — REGNUM  Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает условия по снятию санкций с «Русала», выдвинутые минфином США, неприемлемыми, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Дерипаска считает, что требования США не имеют никакого экономического смысла и близки к «порабощению», — заявил источник агентства, пожелавший остаться неизвестным.

Отмечается, что российский бизнесмен не доволен ходом переговоров с американским минфином по снятию санкций с его компаний. В свою очередь американские торговцы металлами считают, что сделка все же состоится, и цены на алюминий вернутся к досанкционному уровню.

По данным агентства, представители Дерипаски отказались комментировать эти заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства финансов США Стивен Мнучин назвал диалог о снятии санкций с компании «Русал» продуктивным и отметил, что главной целью переговоров было изменение поведения российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Читайте ранее в этом сюжете: Мнучин: Мы хотели изменить поведение Дерипаски

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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