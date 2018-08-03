Пятница, 3 Августа 2018 года
01:23:56 МСК

Венесуэла легализует бизнес по обмену валюты

Экономика

Считается, что это поможет преодолеть экономический кризис

Венесуэла легализует бизнес по обмену валюты
Venex_jpb
Венесуэльские боливары

Каракас, 3 августа 2018, 00:41 — REGNUM  Конституционная ассамблея Венесуэлы одобрила закон о легализации бизнеса по обмену валюты в стране, ранее осуществлявшегося под контролем властей, сообщает газета El Universal.

«Благодаря закону текущая экономическая катастрофа будет преодолена, а полученные инвестиции будут направлены на социальные программы, осуществляемые Боливарианским правительством», — заявил президент ассамблеи Дьосдадо Кабельо.

Другой представитель ассамблеи, Орландо Камачо, заявил, что возможность для венесуэльцев покупать иностранную валюту поможет бороться со спекуляцией валют в стране.

Ранее, 1 августа, президент Венесуэлы Николас Мадуро признал за собой личную ответственность за экономический кризис в стране, который начался в 2013 году.

Как сообщало ИА REGNUM, экономические проблемы в Венесуэле начали обостряться в 2013 году после смерти президента Уго Чавеса, а к началу 2014 проблемы достигли критического уровня. Это вызвало острую критику правительства пришедшего вместо Чавеса президента Николаса Мадуро, что привело к политическому кризису.

Читайте ранее в этом сюжете: Николас Мадуро взял на себя ответственность за кризис в Венесуэле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить