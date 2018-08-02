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Фондовый рынок США «отыграл» утренний спад

Экономика

Уолл-стрит начинал день в «красной зоне»

Фондовый рынок США «отыграл» утренний спад
Нью-Йоркская фондовая биржа

Нью-Йорк, США, 2 августа 2018, 23:57 — REGNUM  Фондовый рынок США «отыграл» утренний спад — настроение рынка подняли рост цен на нефть, а также прибыли Apple и других компаний высокотехнологичного сектора, 2 августа передает агентство Reuters.

К концу торгов индекс Dow Jones «вышел в ноль» — падение за день составило всего 7,33 пунктов (0,03%), индекс составляет 25 326,49 пунктов. Индекс S&P 500 смог прибавить 13,91 пунктов (0,49%) и составляет 2827,27 пунктов. Индекс Nasdaq вырос на целых 95,40 пунктов (1,24%), до 7802,69 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Уолл-стрит начал день в «красной зоне». Инвесторов испугали перспективы эскалации торговой войны между США и Китаем — вечером 1 августа минторг США сообщил о возможном повышении до 25% ввозных пошлин для китайской продукции на $200 млрд.

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