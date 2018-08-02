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«Всё или ничего!» — минэкономики Мексики о переговорах по НАФТА

Экономика

«Всё встанет на свои места. Или ничего не встанет на свои места»

Вашингтон, 2 августа 2018, 23:44 — REGNUM  Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил, что очередной раунд переговоров по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) будет охватывать «все нерешенные вопросы» будущего соглашения, 2 августа передает агентство Reuters.

«Всё встанет на свои места. Или ничего не встанет на свои места», — заявил Гуахардо журналистам в Вашингтоне.

В ближайшее время Гуахардо встретится с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Встреча пройдет без представителей Канады.

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НАФТА
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