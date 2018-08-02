Челябинский конгресс-холл к саммиту ШОС построят через год

Челябинск, , 21:38 — REGNUM В Челябинске конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС будет построен, в основном, к августу 2019 года. К этому времени планируется закончить основные строительные работы.

Пока строители утверждают, что работа идёт по графику. Сейчас застройщик ожидает банковской гарантии и затем намерен взять кредит для продолжения строительства. В августе-сентябре 2019 года намерены начать отделку помещения внутри.

Общественно-деловой центр тоже планируется сдать по графику. Пока работы находятся на этапе заливки фундамента. Бурильщики работают круглосуточно. Правда, пока нет положительного заключения госэкспертизы. В хозяйственном партнёрстве «Конгресс-холл» его ожидают.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС Челябинск примет в 2020 году.

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