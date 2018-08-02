В конкурсе «Мой Дагестан» примут участие представители всех регионов РФ

Махачкала, , 20:48 — REGNUM Организаторы конкурса «Мой Дагестан» по состоянию на 2 августа зарегистрировали 5258 заявок, обработка поступивших заявок продолжается. Число участников почти в пять раз выше, чем на первом республиканском кадровом конкурсе, который прошел весной 2018 года и собрал 1091 заявку.

Заявки подали жители всех 85 регионов Российской Федерации. Кроме Дагестана, лидерами по числу зарегистрированных участников являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Ханты-Мансийский АО. При этом 99% участников, проживающих за пределами Дагестана, выразили готовность к переезду в республику. Участники конкурса говорят на 34 национальных языках, 90% наряду с русским указали владение иными национальными языками Республики Дагестан.

Три четверти участников конкурса — мужчины, их 74,7%. Однако по сравнению с первым кадровым конкурсом доля участия женщин значительно увеличилась: с 17,5% до 25,3%.

По правилам конкурса «Мой Дагестан» все его участники имеют законченное высшее образование уровня магистратуры или специалитета. Также у 7,3% участников есть научные степени, у 18,5% — два и более высших образования. Доля тех, кто занимал руководящие должности более 10 лет, — 19%.

27% конкурсантов указали, что имеют опыт управления собственным бизнесом.

Самому молодому участнику конкурса 21 год, самому старшему — 71. Соотношение возрастных групп до и после 35 лет получилось примерно одинаковым. Участники до 35 лет составляют 45,9% от общего количества, от 35 лет — 54,1%.

Многие участники конкурса уже имеют опыт работы в системе государственного управления: в органах власти и местного самоуправления работали соответственно 12,97% и 8,21%. Среди других отраслей лидируют образование (11,16%), строительство (6,81%), здравоохранение (6,14%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональная программа «Мой Дагестан» — кадровый конкурс, целью которого является отбор высокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать на благо республики. Каждый из финалистов получит шанс войти в кадровый резерв Республики Дагестан и получить приглашение на работу в органы власти и организации республики.

Конкурс проводит правительство Республики Дагестан при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«Россия — страна возможностей» — это открытая платформа, которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

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