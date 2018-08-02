Киргизия ратифицировала грантовое соглашение между «Востокэлектро» и ЕБРР

Бишкек, , 20:16 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ратифицировал кредитное и грантовое соглашения между АО «Востокэлектро» и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщили 2 августа в пресс-службе главы государства.

Средства ЕБРР будут направлены на техническое перевооружение «Востокэлектро», оборудование которого имеет низкие эксплуатационные характеристики из-за высокого износа. В рамках соглашения банк выделит €2 млн в виде гранта и €4 млн в виде кредита.

Напомним, парламент Киргизии принял закон о ратификации вышеуказанного соглашения 28 июня 2018 года. Сам документ был подписан 7 декабря 2017 года в Бишкеке.

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