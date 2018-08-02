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Доллар укрепился к рублю на фоне сообщений о новых санкциях США

Экономика

Американские сенаторы внесли в Конгресс проект «всеобъемлющего закона» о расширении санкций против России

Доллар укрепился к рублю на фоне сообщений о новых санкциях США
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар и рубль

Москва, 2 августа 2018, 20:14 — REGNUM  Курс рубля опустился до двухнедельного максимума на фоне новостей о подготовке в Конгрессе США новых санкций против России и составил 63,55 рубля за доллар. Данный показатель стал самым низким с 20 июня, передаёт «Коммерсантъ».

Напомним, 2 августа стало известно о внесении группой американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий проекта «всеобъемлющего закона» об усилении санкционного давления на Москву, в том числе путём реализации закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и введения других ограничительных мер.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее аналитики Citigroup, оценив последствия возможного введения санкций США против российского госдолга, не исключили падения рубля сразу на 15% при «худшем сценарии».

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