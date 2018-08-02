Таможенники Киргизии пресекли незаконный ввоз товаров на сумму 8 млн рублей

Бишкек, , 20:10 — REGNUM Сотрудники оперативной таможни Киргизии пресекли на киргизско-таджикской границе в Ошской области незаконный ввоз товаров на 8,5 млн сомов (7,92 млн рублей), сообщает 2 августа агентство «КирТАГ» со ссылкой на государственную таможенную службу республики.

Сотрудники таможни задержали транспортное средство с нетканым полотном, мебелью, хозяйственными товарами и автозапчастями. Все товары были произведены в Узбекистане. Участок границы находился вне зоны таможенного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля сотрудники таможенной службы Киргизии задержали четыре грузовых автомобиля, которые пытались провезти в республику 84 тонны утиного филе под видом свежих персиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизию предотвращен ввоз мяса утки под видом персиков