За полгода объем экспорта пшеницы из Казахстана в Таджикистан вырос на 15%

Душанбе, , 19:54 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2018 года объем импорта пшеницы в Таджикистан из Казахстана увеличился на 15%, сообщает 2 августа издание Trend со ссылкой на данные антимонопольной службы при правительстве Таджикистана.

За отчетный период Душанбе закупил 500 тыс. тонн пшеницы средней стоимостью $169 за тонну. В Таджикистане для производства муки используется в основном казахстанская пшеница.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года правительство Таджикистана утвердило перечень социально значимых товаров и продукции первой необходимости. Цены на товары в этом перечне, в том числе муку, будут регулироваться государством.

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