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Apple стала первой в мире компанией, чья капитализация достигла $1 трлн

Экономика

Стоимости акций Apple выросла до $207,05

Apple стала первой в мире компанией, чья капитализация достигла $1 трлн
Иван Шилов © ИА REGNUM
Apple

Купертино, США, 2 августа 2018, 19:38 — REGNUM  Американская корпорация Apple стала первой в мире публичной компанией, рыночная капитализация которой превысила $1 трлн, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.

В ходе торгового дня 2 августа стоимость акций производителя электроники достигла $207,05.

Котировки корпорации за последние сутки выросли на 3% после публикации 1 августа хорошей квартальной отчётности. Сообщалось, что Apple удалось увеличить выручку до $53,3 млрд, что стало самым удачным показателем второго квартала за всю историю компании и превысило прогнозы аналитиков.

К отметке в $1 трлн по объёму рыночной капитализации также приблизились компания Amazon, которая в настоящее время оценивается в $870 млрд, и материнская компания Google — Alphabet, чья капитализация составляет $850 млрд.

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