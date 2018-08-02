Последствия сделки: котировки KAZ Minerals упали на 26%

Астана, , 19:32 — REGNUM Котировки казахстанской компании по добыче меди KAZ Minerals на лондонской фондовой бирже (LSE) упали на 26% после сообщения о покупке Баимского месторождения на Чукотке. Соответствующий график показан на сайте LSE.

2 августа во время телефонной конференции по продаже Баимского месторождения менеджмент KAZ Minerals выразил надежду на то, что в будущем котировки будут отражать долгосрочные перспективы компании.

Напомним, 2 августа в пресс-службе KAZ Minerals сообщили, что компания заключила соглашение на покупку Баимского месторождения на Чукотке стоимостью $900 млн. В проект планируется инвестировать 5,5 млрд.

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