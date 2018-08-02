Четверг, 2 Августа 2018 года
20:44:54 МСК

Последствия сделки: котировки KAZ Minerals упали на 26%

Экономика

2 августа стало известно о покупке KAZ Minerals Баимского месторождения

Астана, 2 августа 2018, 19:32 — REGNUM  Котировки казахстанской компании по добыче меди KAZ Minerals на лондонской фондовой бирже (LSE) упали на 26% после сообщения о покупке Баимского месторождения на Чукотке. Соответствующий график показан на сайте LSE.

2 августа во время телефонной конференции по продаже Баимского месторождения менеджмент KAZ Minerals выразил надежду на то, что в будущем котировки будут отражать долгосрочные перспективы компании.

Напомним, 2 августа в пресс-службе KAZ Minerals сообщили, что компания заключила соглашение на покупку Баимского месторождения на Чукотке стоимостью $900 млн. В проект планируется инвестировать 5,5 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанская компания купит на Чукотке медное месторождение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить