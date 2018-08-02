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Один из крупнейших химзаводов Украины могут лишить электроэнергии за долги

Экономика

Задолженность завода «Азот» за электроэнергию достигла 135 млн гривен

Киев, 2 августа 2018, 19:19 — REGNUM  Один из крупнейших украинских заводов по производству химикатов «Азот» может быть отключен от электроснабжения из-за непогашенных долгов, заявили 2 апреля в пресс-службе компании «Луганское энергетическое объединение».

Как сообщается на странице компании в Facebook, задолженность «Северодонецкого объединения «Азот» за электроэнергию приблизилась к 135 млн гривен. Отмечается, что завод может быть отключен от электроснабжения 6−8 августа.

«Азот» — не единственное предприятие, которому грозит отключение. В списке наиболее крупных должников значатся также Сватовская областная психиатрическая больница, Северодонецкая областная школа-интернат, управления МВД, СБУ и Национальной полиции на оккупированной Украиной территории ЛНР.

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