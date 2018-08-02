Один из крупнейших химзаводов Украины могут лишить электроэнергии за долги

Киев, , 19:19 — REGNUM Один из крупнейших украинских заводов по производству химикатов «Азот» может быть отключен от электроснабжения из-за непогашенных долгов, заявили 2 апреля в пресс-службе компании «Луганское энергетическое объединение».

Как сообщается на странице компании в Facebook, задолженность «Северодонецкого объединения «Азот» за электроэнергию приблизилась к 135 млн гривен. Отмечается, что завод может быть отключен от электроснабжения 6−8 августа.

«Азот» — не единственное предприятие, которому грозит отключение. В списке наиболее крупных должников значатся также Сватовская областная психиатрическая больница, Северодонецкая областная школа-интернат, управления МВД, СБУ и Национальной полиции на оккупированной Украиной территории ЛНР.